الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود في غزة لترتفع الحصيلة إلى 64

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الأحد مقتل خمسة جنود في قطاع غزة، ما يرفع إلى 64 عدد جنوده القتلى في القطاع منذ بدء الحرب مع حركة حماس قبل أكثر من شهر.

وقال الجيش إن أربعة من القتلى الخمسة هم من جنود الاحتياط وقتلوا في شمال القطاع السبت.

وأعلن الجيش أن 383 من جنوده قتلوا منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم مدنيون، بحسب السلطات الاسرائيلية.