شولتس لنتنياهو: هناك "حاجة ملحّة لتحسين الوضع الإنساني" في غزة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال محادثة هاتفية السبت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك "حاجة ملحّة لتحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة.

وأشار بيان للمستشارية السبت إلى أن شولتس "شدّد على الحاجة الملحّة لتحسين الوضع الإنساني لسكان قطاع غزة"، وأضاف أن "هدنات إنسانية يمكن أن تسهم في تحسّن جوهري على صعيد توفير الرعاية للسكان".

وأورد البيان أن نتنياهو "فصّل الجهود التي تبذلها إسرائيل لحماية المدنيين في قطاع غزة"، مشدّدا على أن حماس تسعى على الدوام لإحباط هذه الجهود.