وفاة 24 شخصا في مستشفى الشفاء بغزة خلال يومين بسبب انقطاع الكهرباء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس وفاة 24 شخصا في مجمع الشفاء في قطاع غزة خلال يومين بسبب انقطاع الكهرباء منذ بدء الجيش الإسرائيلي اقتحام المستشفى قبل ثلاثة أيام.

وقالت الوزارة إن هؤلاء المرضى توفوا "لأن المعدات الطبية الحيوية توقفت عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي" في أكبر مستشفيات القطاع. ونفد الوقود لدى معظم مستشفيات غزة ما يحول دون تشغيل مولداتها.