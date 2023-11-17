السلطة الفلسطينية: ما زال هناك نحو 800 ألف شخص شمالي غزة

قال المكتب الفلسطيني المركزي للإحصاء بالضفة الغربية، اليوم الجمعة إن من المعتقد أن هناك حوالي 800 ألف شخص ما زالوا يعيشون في شمال قطاع غزة، بعد نحو ستة أسابيع من اندلاع الحرب.

وذكرت السلطة الفلسطينية أن التقديرات اعتمدت جزئيا على بيانات من شركات الاتصالات، حتى يوم 11 نوفمبر.

وحال صحت هذه البيانات، يعني هذا أنه لم يغادر المنطقة إلا ثلث السكان الذين كانوا يعيشون بها قبل السابع من أكتوبر، أو 400 آلاف نسمة.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، نزح نحو 1.6 مليون شخص من إجمالي 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية. وتم تدمير آلاف المنازل.

ولجأ كثيرون إلى المباني العامة، وإلى منشآت تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، التي أشارت إلى أنها تؤوي نحو 813 ألف نازح.