الجيش السوري يعلن إسقاط صواريخ إسرائيلية استهدفت محيط دمشق

أعلن الجيش السوري أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت صواريخ إسرائيلية أُطلقت من هضبة الجولان باتجاه محيط العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأوضح الجيش، في بيان، أنه «فجر اليوم، نفَّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق»، مؤكداً أنه «قد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها».

وأفاد البيان بوقوع بعض الخسائر المادية، في حين أحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.