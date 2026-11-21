ذكرت شبكة ​سي.إن.إن أمس الجمعة، نقلاً عن مصدرين ‌مطلعين، ​أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) يحقق في اختراق يشتبه أنه طال قاعدة بيانات وطنية تستخدم من جانب وكالات إنفاذ القانون الاتحادية والتابعة للولايات والمحلية ⁠لتبادل المعلومات الجنائية.

ويمثل الاختراق المحتمل لقاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات الجرائم ثاني واقعة تسلل لأنظمة تابعة ‌لمكتب التحقيقات الاتحادي خلال الأشهر القليلة الماضية، وأحدث حلقة في سلسلة من ‌الحوادث السيبرانية التي أثارت قلق المسؤولين ‌الأميركيين خلال الأسبوع الماضي.

وتستخدم وكالات إنفاذ القانون في أنحاء ​الولايات المتحدة ‌قاعدة بيانات المكتب ​لتخزين وتبادل معلومات تتعلق بمذكرات الاعتقال والسوابق الجنائية وعمليات التحقق من الخلفيات الأمنية.

ومن أبرز الاضطرابات ​السيبرانية الأخرى التي شهدها الأسبوع الماضي عطل عالمي أثر على مئات الملايين من مستخدمي مايكروسوفت، بالإضافة إلى توقف لحركة الطيران على مستوى الولايات المتحدة تسبب في تعطيل أكثر من 18 ألف رحلة.

وأتاح اختراق وقع في سبتمبر ونفذته ‌مجموعة ابتزاز إلكتروني تعرف باسم (شايني هانترز) الوصول إلى ​موقع التوظيف التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي، مما أدى إلى تعريض بيانات موظفين حاليين وسابقين بالمكتب للخطر.