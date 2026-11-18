أفاد بيان توجيهي أصدرته القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش سيتخذ إجراءات ضد السفن التي تتلقى شحنات نفط في عرض البحر من سفن أخرى محملة في إيران محاولة للالتفاف على الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان بشأن مستجدات الأوضاع "أي سفينة تستلم شحنة من سفينة أخرى خاضعة للحصار وتنقل شحنة محملة في ميناء إيراني أو على الساحل الإيراني ربما تعد أنها تتحايل على الحصار، حتى لو لم تدخل الموانئ الإيرانية أو الساحل الإيراني".

وأضافت "ربما ⁠يتم وقف هذه السفن أو الصعود على متنها أو تحويل مسارها أو الاستيلاء عليها أو توجيهها للتوجه ⁠إلى الميناء الإيراني الذي ⁠انطلقت منه الشحنة".

وأضاف البيان التحذيري أن السفن التي لا تمتثل على الفور للأوامر القانونية الصادرة عن ⁠قوات التي تنفذ الحصار أو التي تصعد إلى السفن قد تواجه إجراءات، "منها استخدام القوة بما يتوافق مع القانون المعمول به".

وكانت الولايات المتحدة بدأت حصارها البحري لصادرات النفط المرتبطة بإيران في 13 أبريل، قبل أن ترفعه في يونيو بعد أن توصلت واشنطن إلى مسودة تفاهم مع طهران. وعاودت واشنطن فرض الحصار في 14 يوليو بعد انهيار الاتفاق.