الأردن يرسل مستشفى ميدانيا إلى نابلس بالضفة الغربية

قالت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس إن القوات المسلحة الأردنية أرسلت مستشفى ميدانيا إلى نابلس في الضفة الغربية المحتلة لتوفير الخدمات الطبية وخدمات الرعاية للمرضى والجرحى.

وأشار بيان للجيش إلى أن "المستشفى يضم فريقاً طبياً من جميع التخصصات، ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس".

ويتكون المستشفى الميداني من سبع قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين للعناية المركزة، وخمسة عشر سريراً لإجراء العمليات الجراحية التي يتم تحويلها وإخلاؤها إلى المستشفى، إضافةً إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان، وغرفة تعقيم.