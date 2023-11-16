"الأونروا" تحذر من محاولة متعمدة لشل عملياتها في غزة

حذر المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) فيليب لازاريني، الخميس، من محاولة متعمدة لشل عمليات الوكالة في قطاع غزة.

وقال في مؤتمر صحافي في جنيف "أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وشل عمليات الأونروا"، متحدثًا عن الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأضاف لازاريني للصحافيين في جنيف " أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وإصابة العملية بالشلل"، واصفا تلك المحاولة بأنها "شائنة" لإجبار الوكالة الإنسانية على التسول للحصول على الوقود.

وأردف قائلا إن الأونروا، التي تقدم دعما لأكثر من 800 ألف نازح في غزة، معرضة لخطر تعليق عملياتها بالكامل.