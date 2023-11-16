الجيش الإسرائيلي يعلن "السيطرة العملياتية" على ميناء غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس سيطرته "العملياتية" على ميناء غزة، وهو جزء رئيسي من البنية التحتية في القطاع المحاصر، في اليوم الحادي والأربعين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الجيش في بيان إن قواته "تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة الذي كانت تستخدمه حماس لأغراض إرهابية".

وأوضح أن ذلك جاء بعد أيام من "قتال مشترك لقوات من مختلف الأذرع"، مؤكدا "تطهير جميع المباني في منطقة المرسى".

وأشار الى أن قواته قامت بـ"تدمير حوالي عشر فتحات أنفاق، وتدمير أربعة مبانٍ تشكل بنية تحتية إرهابية"، متهما الحركة الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 باستخدام الميناء "كمنشأة تدريب للقوات البحرية لأغراض إرهابية ولتوجيه وتنفيذ اعتداءات بحرية".