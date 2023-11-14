القوات الإسرائيلية تقتل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

قال مسعفون فلسطينيون ووسائل إعلام محلية إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، بينهم سبعة سقطوا في اشتباكات وقعت خلال مداهمة في مدينة طولكرم.

وأعلنت القوى الفلسطينية الإضراب الشامل، حداداً على أرواح القتلى في طولكرم، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم عبر نشر دورياتها الراجلة والمحمولة على جميع مداخله، إضافة إلى أحياء مدينة طولكرم المؤدية إلى المخيم.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أعلن منع التجول في مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به من المدينة، وألقى منشورات تهديد ما أدى إلى اندلاع مواجهات أدت إلى سقوط قتلى ومصابين.