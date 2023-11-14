الأمم المتحدة: القتال في غزة يحول دون استجابة موظفي الطوارئ لنداءات المساعدة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن القتال الدائر في شوارع مدينة غزة يحول دون استجابة موظفي الطوارئ لنداءات المساعدة من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض بعد القصف الإسرائيلي.

وأضاف المكتب أن الأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم الخروج من منازلهم وأولئك الذين يحتاجون إلى سيارات إسعاف لنقل الجرحى غالباً ما ينتظرون ولكن بلا جدوى.

وأوضح التقرير أن أرقام الطوارئ تتلقى مئات المكالمات من أشخاص في حالة بائسة، وأشار إلى نقص في الوقود اللازم لسيارات الإسعاف، وأكد التقرير أن القتال الدائر قرب المستشفيات بلغ من الشدة ما يمنع فرق الإنقاذ من حشد قواتها.