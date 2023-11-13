عاهل الأردن يرفض أي خطة لاحتلال إسرائيل أجزاء من قطاع غزة

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين إن العاهل الأردني الملك عبد الله يرفض أي خطط لاحتلال إسرائيل أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق أمنية داخل القطاع.

وفي تصريحات بالقصر الملكي، قال العاهل الأردني لكبار السياسيين الذين التقى بهم إنه لا يمكن أن يكون هناك "حل عسكري أو أمني" للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف أن قطاع غزة ينبغي ألا تفصله إسرائيل عن باقي الأراضي الفلسطينية.