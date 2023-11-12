قصف إسرائيلي على لبنان ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات

أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق نيران المدفعية في اتجاه جنوب لبنان الأحد بعد إصابة مدنيين جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان.

وأعلن الجيش في بيان أن عددا من المدنيين جرحوا في هجوم صاروخي مضاد للدبابات أدى إلى إصابة مركبة إسرائيلية قرب الحدود قرب تجمع دوفيف السكاني على بعد 800 متر من الحدود مع لبنان.

وأضاف البيان "المدفعية تضرب مصدر إطلاق" النار.

وذكرت شركة الكهرباء الإسرائيلية في بيان أن الصاروخ أصاب موظفين كانوا يقومون بإصلاح خطوط الكهرباء التي تضررت جراء ضربات على المنطقة مؤخرا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار الأحد.

وفي ظل التصعيد على حدودها الشمالية، أجلت إسرائيل منذ بدء الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة عشرات آلاف السكان من التجمعات الواقعة على طول الحدود مع لبنان.

وأسفر التصعيد عن مقتل ستة عسكريين على الأقل ومدنيين اثنين وفق الجيش الإسرائيلي ومسعفين.

وقتل 91 شخصاً في الجانب اللبناني، بينهم 68 من "حزب الله" و11 مدنياً على الأقل، ضمنهم مصور لدى وكالة أنباء رويترز وسيدة مع حفيداتها الثلاث، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس.