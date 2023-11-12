غارة إسرائيلية تدمر قسم القلب في مستشفى الشفاء بغزة

قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، يوسف أبو الريش، اليوم الأحد، إن غارة إسرائيلية دمّرت مبنى قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة، مع احتدام القتال في محيط مستشفيات القطاع.

وتدور عمليات قصف ومعارك في محيط مستشفيات غزة بين الجيش الإسرائيلي الذي يحاول التقدم وحركة "حماس"، ما يهدد حياة آلاف الفلسطينيين العالقين في مرافق صحية حذرت منظمات دولية من أن وضعها "كارثي" وينذر بجعلها "مشرحة".

وكان مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية قد حذّر من أن "الطواقم الطبية عاجزة عن العمل، والجثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها"، وأكد أن "المستشفى محاصر تماماً والقصف مستمر في محيطه".