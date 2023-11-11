إقالة وزير الدفاع الكرواتي بعد أن تسبب في حادث سير مميت

أقيل وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش، يوم السبت، بعد أن تسبب فيما يبدو في تصادم مروري أسفر عن مصرع شخص وإصابته هو نفسه بشكل بالغ.

وكان وزير الدفاع، ماريو بانوزيتش، يحاول تجاوز شاحنة في طقس سيء عندما اصطدم بسيارة قادمة من الاتجاه المقابل، وفقا للسلطات.

ولقي سائق السيارة مصرعه في الحادث بينما نقل بانوزيتش إلى مستشفى مصابا بجروح خطيرة.

وصرح رئيس الوزراء الكرواتي، أندري بلينكوفيتش، بعد وقت قصير من نشر التفاصيل في شرق كرواتيا، قائلا عزلت الوزير بانوزيتش من منصبه كوزير للدفاع، بالنظر للأوضاع غير العادية".

وقع الحادث حوالي الساعة السادسة صباح السبت.

وبانوزيتش (44 عاما) كان يقود سيارته الشخصية، ويسافر بمفرده.

وأضاف ماركو ميليتش، المتحدث باسم الحكومة، في وقت سابق السبت على منصة إكس (تويتر سابقا) قائلا نعبر عن تعازينا لأسرة الشخص الذي لقي مصرعه".

وذكر نائب المدعي في بلدة فوكوفار، بيليانا لوبوريتش، أن عينات الدم والبول من بانوزيتش أخذت لتحليلها.

يعاني الوزير السابق من ارتجاجات بالرأس والمخ فضلا عن عدة رضوض في الجسم. ومازال تحت الملاحظة، لكن جروحه لا تهدد حياته.