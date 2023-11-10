تعليق عمليات الإجلاء عبر معبر رفح من غزة إلى مصر

قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني إنه جرى اليوم الجمعة تعليق عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.

وقال المسؤول الفلسطيني ومصدر طبي مصري إن التعليق جاء بسبب مشكلات في إحضار المرضى والمصابين إلى معبر رفح من داخل القطاع.

وبدأت عمليات إجلاء محدودة من غزة إلى مصر في الأول من نوفمبر ، وتوقفت مرتين على مدى الأسبوع الماضي بسبب القصف الذي قال موظفو إغاثة إنه طال قوافل طبية أو استهدفها.