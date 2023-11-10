الأمم المتحدة: تشريد 50 ألف شخص جراء تفاقم القتال في ميانمار

ذكرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن حوالي 50 ألف شخص قد تعرضوا للتشريد في شرقى ميانمار في خضم تفاقم أعمال العنف بين القوات الحكومية وجماعات عرقية مسلحة.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، سعى الكثيرون إلى الاحتماء من نيران المدفعية والضربات الجوية باللجوء إلى مؤسسات دينية، بينما حاول آخرون عبور الحدود إلى الصين.

وقال مكتب "أوتشا" إن 17 مدنيا على الأقل قتلوا منذ اندلاع قتال شرس قبل حوالي أسبوعين وأصيب نحو 40 آخرين.

وعطل الصراع أيضا طرق نقل رئيسية، ما أدى إلى نقص السلع الأساسية.

وفي نهاية أكتوبر، شنت ثلاث جماعات عرقية مسلحة هجوما في ولاية شان بشمالى البلاد بالمنطقة الحدودية مع الصين، ما تسبب، حسبما تردد، في خسائر فادحة في الجيش.

وقال أعضاء جماعة من هذه الجماعات إن التحالف أحكم سيطرته على العديد من البلدات وأكثر من 150 قاعدة عسكرية، بما في ذلك تشينشويهاو، ثاني أكبر مركز حدودي بين ميانمار والصين.