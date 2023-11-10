انتشال 50 قتيلاً من مدرسة البراق في غزة بعد قصف إسرائيلي

أعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة، محمد أبو سلمية، عن انتشال حوالي 50 قتيلاً من داخل مدرسة البراق في حي النصر، بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدف المدرسة في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن غالبية القتلى الذين انتشلوا من داخل المدرسة عقب القصف الإسرائيلي، من الأطفال والنساء وكبار السن.