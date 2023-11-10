مسؤول أممي يطالب إسرائيل بالتوقف عن استخدام الأسلحة شديدة الانفجار في غزة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، فولكر تورك، إسرائيل إلى التوقف بشكل فوري عن استخدام الأسلحة شديدة الانفجار في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة في قطاع غزة.

وقال تورك، خلال زيارة إلى العاصمة الأردنية عمان: "بالنظر إلى ارتفاع المستوى المتوقع للخسائر في صفوف المدنيين ونطاق الدمار الاوسع للأغراض المدنية، لدينا مخاوف جادة للغاية بأن هذا الحجم من الهجمات غير المتناسبة يمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "الوضع في غزة عصيب، استمعت إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل الذين يشعرون بالحزن والغضب بشأن أزمة المدنيين في غزة، وهم يشعرون أيضاً بالانزعاج من تأثير ذلك على إسرائيل".

وتابع أن "السلام الدائم والأمن لا يمكن تحقيقه من خلال ممارسة الغضب والألم ضد أشخاص غير مسؤولين عن الجرائم التي تم ارتكابها"، مشيراً إلى أن الحل يتمثل في انهاء الاحتلال والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.