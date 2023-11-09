سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات للاجتماع الـ40 لوزراء داخلية دول «التعاون الخليجي»

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع الأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في سلطنة عُمان الشقيقة.

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وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق في الجهود والمبادرات المشتركة التي تهدف لتعزيز أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بمسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات وتوجهات قادة دول المجلس، إلى جانب عدد من الموضوعات الفنية المتخصصة والتقارير المرفوعة من قبل وكلاء وزارات الداخلية بالمجلس.

وجرى على هامش الاجتماع تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية للعام 2023، حيث حصلت وزارة الداخلية على مركزين في الجائزة.

فقد فاز مركز الأبحاث والتطوير بوزارة الداخلية بالمركز الثاني في فئة «الصفة الاعتبارية»، كما فاز العميد الدكتور جمال سيف فارس آل علي بالمركز الثاني في فئة «المشاركات الطبيعية».

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وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط أمس، حيث كان في استقباله وزير الداخلية العُماني حمود بن فيصل البوسعيدي وعدد من المسؤولين.

‏ضم وفد الدولة سفير الدولة لدى سلطنة عُمان محمد بن نخيرة الظاهري،، ووكيل وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.