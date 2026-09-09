"الطاقة الذرية" تحيل إيران إلى مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي

أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء إيران إلى مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ عشرين عاما، لعدم تعاونها في تحقيق طويل الأمد بشأن آثار اليورانيوم التي اكتشفها المفتشون في مواقع مختلفة غير معلنة في إيران.

وصوتت 23 دولة من أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 عضوا لصالح القرار في مقر الوكالة في فيينا.

وعارضت القرار الصين وروسيا والنيجر، بينما امتنعت ثماني دول عن التصويت ولم تصوت دولة واحدة لأنها كانت متأخرة في سداد المستحقات المالية عليها. وقدمت القرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.