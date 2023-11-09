مسؤولون: مفاوضات جارية لوقف إطلاق نار إنساني 3 أيام في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح رهائن لدى حماس

تجري المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني لمدة ثلاثة أيام في غزة مقابل إطلاق سراح نحو عشرة رهائن تحتجزهم حماس. هذا وفقًا لمسؤولَين من مصر أحدهما من الأمم المتحدة، ودبلوماسي غربي، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الجهود الدبلوماسية الحساسة.

ومن شأن الصفقة أن تمكن المزيد من المساعدات، بما في ذلك كميات محدودة من الوقود، من دخول الأراضي المحاصرة للتخفيف من الظروف المتدهورة لـ 2.3 مليون فلسطيني محاصرين هناك. وتتوسط في هذه الصفقة قطر ومصر والولايات المتحدة، بحسب المسؤولين والدبلوماسي.

واندلعت شرارة الحرب، التي دخلت الآن شهرها الثاني، بسبب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الحرب تجاوز 10500، بينهم أكثر من 4300 طفل.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل أكثر من 160 فلسطينيا في أعمال العنف والغارات الإسرائيلية. كما قتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم في الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر والذي أدى إلى اشتعال الصراع. وتحتجز حماس 242 رهينة نقلتهم من إسرائيل إلى غزة خلال الهجوم.