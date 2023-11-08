مقتل 19 شخصا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا بغزة

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية إن 19 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل قرب مستشفى في مخيم جباليا للاجئين بشمال قطاع غزة اليوم الاربعاء.

من جهة أخرى قال محمد حمدان إن ضربة جوية إسرائيلية أصابت منزله في غزة بعد وقت قصير من صلاة العشاء الثلاثاء وتسببت في مقتل 35 فردا من ثلاثة أجيال في عائلته الكبيرة.

وأوضح أن أكبر القتلى كان كمال (70 عاما) والأصغر رسمي (سبعة أعوام).

وقال حمدان (50 عاما) إن منزله انهار جراء الضربة الجوية بينما كان هو بداخله وإن عملية انتشاله استمرت ساعة ونصف الساعة، مضيفا أنه خرج ليكتشف أنه فقد ابنته ملك وأخيه أحمد وابن أخيه وبنات أخيه والعديد من أبناء عمومته.

وقال وهو يروي لحظة الغارة "كنت أنا وأخي وابن أخي نجلس مع أخ آخر بعد الصلاة مباشرة، وصرنا فجأة تحت الأنقاض".