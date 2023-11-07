منظمة الصحة العالمية: أطباء في غزة يضطرون لبتر الأطراف بدون تخدير

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندميير، إن أكثر من 160 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم أثناء ممارسة عملهم في قطاع غزة، ودعا إلى رفع القيود عن الإغاثة الطبية قائلاً إن بعض الأطباء يجرون عمليات جراحية، بينها عمليات بتر أطراف، بدون تخدير.

وأضاف ليندميير في إفادة صحافية: "أكثر من 160 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم أثناء الخدمة وهم يتولون رعاية المصابين والمرضى. هؤلاء هم من يحافظون على النظام الصحي بتفانيهم ويجدون بطريقة ما وسيلة للحفاظ على مستوى معين من الخدمة".