أمين عام الأمم المتحدة: قطاع غزة يتحول إلى مقبرة للأطفال

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن حماية المدنيين يتعين أن تكون الأهم في الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس)، محذراً من أن قطاع غزة يتحول مقبرة للأطفال.

وأضاف غوتيريش للصحافيين: "يجب أن نتحرك الآن لإيجاد طريقة لإنهاء هذا الدمار الوحشي والمروع والمؤلم"، مكرراً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وتابع: "غزة تتحول إلى مقبرة للأطفال، العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والقصف المستمر يضربان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة التي تتضمن ملاجئ. لا أحد في مأمن".

وأضاف: "في الوقت نفسه، تستخدم حماس ومسلحون آخرون المدنيين كدروع بشرية ويواصلون إطلاق الصواريخ بلا تمييز على إسرائيل"، لافتاً إلى أن 89 شخصاً يعملون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قتلوا في غزة، وهو ما وصفه بأنه أعلى عدد من القتلى من موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، وهو أعلى مما وقع في أي فترة مماثلة في تاريخ المنظمة.

وأكد غوتيريش أن "قطرات المساعدات لا تلبي محيط الاحتياجات، ومعبر رفح وحده لا يملك القدرة على التعامل مع شاحنات المساعدات بالحجم المطلوب، حيث عبرت ما يزيد قليلا على 400 شاحنة إلى غزة خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة مع 500 شاحنة في اليوم السابق للصراع"، لافتاً إلى أن الشاحنات لم تتضمن إمدادات الوقود.