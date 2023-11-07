زيلينسكي يعلن "تدمير" سفينة روسية كبيرة في البحر الأسود

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين "تدمير" السفينة الروسية الكبيرة "أسكولد" في حوض بناء السفن في كيرتش بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وذلك بعد يومين من إعلان الجيش الأوكراني أنه شن "بنجاح" ضربات على هذه المنطقة.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر شبكات التواصل الاجتماعي "أوجه الشكر الى جميع من ساهموا في تدمير السفينة الروسية في حوض بناء السفن في كيرتش".