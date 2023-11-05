مقتل 21 فلسطينياً من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية

أعلنت السلطات الصحية في غزة، اليوم الأحد، أن 21 فلسطينياً من عائلة واحدة قتلوا في استهداف إسرائيلي لقطاع غزة الليلة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 21 من "آل أبو حصيرة" قتلوا في استهداف غاشم لمنزلهم المأهول بالأطفال والنساء ووصلت جثامينهم مجمع الشفاء الطبي في ساعات الليل المتأخرة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في غزة مقتل نحو 45 شخصاً وإصابة 100 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مساء السبت مخيم المغازي في وسط قطاع غزة.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن خمسة فلسطينيين قتلوا، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم طفل، في محافظتي القدس والخليل.