المدفعية الإسرائيلية تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الأحد، محيط عدة بلدات في جنوب لبنان وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي فوق أجواء صور.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بـ "قصف معاد منذ الصباح على محيط علما الشعب والناقورة واللبونة، كما طال القصف أطراف بلدة مروحين والضهيرة وتلبسين".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بإصابة أربعة مسعفين إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارتي إسعاف على أطراف طير حرفا بجنوب لبنان.