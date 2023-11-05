عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لمخيم المغازي بغزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 51 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال لقوا حتفهم فيما أصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة مساء أمس السبت.

وذكرت السلطات الصحية في غزة إن أعداداً كبيرة من المصابين حالتهم خطيرة وغالبية القتلى والمصابين من الأطفال والنساء.

ويقع مخيم المغازي في دير البلح وسط قطاع غزة، وقتل أكثر من 9488 فلسطينياً جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.