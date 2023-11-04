انهيارات أرضية في الطرق الجبلية باليونان

شهدت أجزاء كثيرة من شبكة الطرق الجبلية بإقليم إيبيروس في غرب اليونان، انهيارات أرضية، صباح اليوم السبت، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة أثناء الليل.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "أي كاثيميريني" عبر موقعها الإلكتروني، تعمل الحماية المدنية من أجل عودة حركة المرور على شبكة الطرق.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية "ميتيو" التابعة لمرصد أثينا الوطني، اليوم السبت، من هطول أمطار وهبوب عواصف ثلجية على البحر الأيوني وإيبيروس ووسط اليونان ومنطقة بيلوبونيز الغربية ومقدونيا وتراقيا والجزر الواقعة في شمال شرق بحر ايجة.

ويتوقع سقوط أكبر قدر من الأمطار على إيبيروس، غير أن آثار العاصفة المصنفة من الفئة الرابعة، سوف يشعر بها السكان في أجزاء كثيرة من البلاد، وسوف تجلب العاصفة الناتجة عن جبهة باردة تعرف باسم "بي"، رياحا مصحوبة بالَبَرد والبرق والرياح الشديدة، وقد وصلت إلى اليونان من الشمال الغربي وتتحرك تدريجياً باتجاه الشرق وحتى البر الرئيسي الشمالي الشرقي وشمال بحر ايجة وجزر دوديكانيز.