20 قتيلاً في قصف إسرائيلي على مدرسة لجأ إليها النازحين بغزة

قُتل 20 شخصاً وجُرح العشرات في هجوم استهدف مدرسة في شمال غزة، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في غزة فجر اليوم السبت.

وقالت السلطات الصحية إنه تم نقل عشرات الجرحى إلى مستشفى الشفاء على أثر استهداف مباشر لمدرسة أسامة بن زيد الثانوية للبنين، والتي تم تحويلها إلى مخيم لإيواء النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن المدرسة استهدفت بشكل مباشر بقذائف دبابات.