وسائل إعلام إيرانية: 32 قتيلاً في حريق بمركز لعلاج الإدمان

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الجمعة أن حريقا هائلا اندلع في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في شمال إيران مما أسفر عن مقتل 32 على الأقل وإصابة 16.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن نائب حاكم إقليم جيلان حيث وقع الحريق قوله إن التحقيق الأولي أظهر أن مدفأة في معسكر لإعادة تأهيل مدمني الأفيون في مدينة لنكرود بالإقليم المطل على بحر قزوين هي سبب الحريق الذي امتد إلى بقية المركز.

وقال موقع وكالة تسنيم للأنباء "تم القبض على المدير وغيره من المشتبه بهم حتى يتم تحديد سبب الحادث بشكل أكثر دقة".

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فإن إيران تعاني واحدة من أكثر مشكلات الإدمان في العالم. وتقع إيران على الطريق الرئيسي بين أفغانستان وغرب أوروبا لتهريب نبات الخشخاش، مصدر الأفيون والهيروين.