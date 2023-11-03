بلينكن يصل إلى إسرائيل لبحث وضع المدنيين الفلسطينيين مع نتنياهو

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صباح الجمعة إلى تل ابيب حيث يعتزم الضغط على إسرائيل بصورة خاصة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في ظل الحرب الجارية مع حركة حماس في قطاع غزة.

وفي جولته الثانية في الشرق الأوسط خلال بضعة أسابيع، يلتقي بلينكن صباح الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويحضر اجتماعا لحكومته الأمنية، بحسب ما أورد صحافي في فرانس برس يرافقه.