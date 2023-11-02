مقتل وفقدان عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج في غزة

انتشل مسعفون وعمال إنقاذ ، اليوم الخميس، 15 قتيلا في قصف إسرائيلي على مربع سكني في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبحسب المسعفون ، فإنهم أبلغوا بوجود عدد كبير تحت الأنقاض إثر تدمير عدة منازل مأهولة متلاصقة في المخيم المكتظ بالسكان.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية عن عدد من القتلى والجرحى جراء استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية جنوب مدينة غزة.

من جهة أخرى أظهر مقطع فيديو بثه نشطاء قنابل يخرج منها دخان كثيف وهي تلقى في ساحة مدرسة للأمم المتحدة تؤوي مئات النازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة ما أسفر عن عشرات الإصابات.

وبحسب وزارة الصحة في غزة ، فإن حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفعت إلى 9061 بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة ، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 32 ألفا بفعل هجمات إسرائيل منذ السابع من الشهر الماضي.