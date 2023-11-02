وصول مجموعة جديدة من حاملي جوازات سفر أجنبية من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

وصلت الخميس مجموعة جديدة من حاملي جوازات سفر أجنبية إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أفاد مسؤول مصري في المعبر.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "دخلت حافلتان إلى الجانب المصري"، دون تحديد عدد من عبر في وقت أعلن الجانب الفلسطيني من المعبر "مغادرة حافلتين تحملان 100 مسافر من حملة الجوازات الأجنبية" من أصل 400 شخص من المقرر أن يغادروا القطاع الخميس.