إرجاء "مؤتمر بغداد" على خلفية "الأحداث الإقليمية"

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين، لوكالة "فرانس برس" أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد للاستقرار الإقليمي، التي كانت مقررة أواخر نوفمبر بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أرجئت "حتى إشعار آخر" على خلفية "الأحداث الإقليمية".

وقال علاء الدين إن مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الاقليمي "أرجئ حتى إشعار آخر، على خلفية الأحداث الإقليمية لا سيما ما يحصل في فلسطين"، وبهدف "تركيز جهود العراق للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ومساعدة الشعب الفلسطيني".

وأكّد بذلك معلومات نشرت في مقال لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية. لكن لم يحدّد من هي الجهة المسؤولة عن إرجاء هذا المؤتمر.

وكان يفترض أن تعقد هذه النسخة الجديدة من مؤتمر بغداد في العاصمة العراقية أواخر الشهر بحضور ماكرون. وهي تهدف إلى "توحيد أجندة إقليمية لدعم سيادة العراق"، كما قال الرئيس الفرنسي في أغسطس.

وعقدت النسختان السابقتان في بغداد في 2021 وعمان في ديسمبر 2022.