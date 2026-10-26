الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على "داعش" و"القاعدة "

مدد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم نظام العقوبات الأوروبية المستقلة المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" والأشخاص والمجموعات والكيانات المرتبطة بهما لمدة عام إضافي، حتى 31 أكتوبر 2027.

وأوضح المجلس، في بيان صادر في بروكسل أن هذه التدابير تكمّل العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على التنظيمين مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بمواجهة التهديد الإرهابي المستمر الذي يشكله التنظيمان وفروعهما الإقليمية.