عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي يبحثان هاتفياً العلاقات الإستراتيجية والتطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية أنطونيو تاجاني، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يدعم أولوياتهما التنموية وتطلعاتهما إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

كما بحث الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية، والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.