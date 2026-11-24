الرياض - وام

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الـ42 من دورتها الحادية والثمانين، وبتوافق الآراء، القرار المعنون “التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية”، والذي تقدمت به مملكة البحرين بصفتها دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، نيابةً عن الدول الأعضاء، وبمشاركة ورعاية 39 دولة شقيقة وصديقة.

وأكد البديوي أن اعتماد هذا القرار بتوافق جميع الآراء يعكس المكانة الرفيعة والثقة الدولية الكبيرة التي يحظى بها مجلس التعاون كشريك إقليمي فاعل وموثوق في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين، لا سيما في ظل التحديات الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وقال إن هذا القرار يبني على النجاحات والمحطات البارزة التي تحققت منذ اعتماد القرار الأول في يونيو 2025، ويجسد الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الجانبين، بما يتضمنه من آليات وبرامج عملية لتعزيز التنسيق المشترك في مجالات الدبلوماسية الوقائية، والوساطة، وبناء السلام ، ومنع النزاعات من خلال تعزيز الحوار ، وبناء القدرات، ومواجهة التحديات المشتركة.

وثمّن الأمين العام الجهود الدبلوماسية المتميزة والقيمة التي بذلتها مملكة البحرين، مؤكداً أن هذا الإنجاز المشترك يجسد روح التضامن والتكامل الخليجي، ويعكس النهج الثابت لمجلس التعاون القائم على التعاون الدولي وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية وفق ميثاق الأمم المتحدة.