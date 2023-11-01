عشرات الأجانب والجرحى الفلسطينيين يعبرون رفح باتجاه مصر

خرج عشرات الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة وعدد من الجرحى الفلسطينيين، من قطاع غزة إلى مصر مع فتح معبر رفح استثنائياً، اليوم الأربعاء.

وسمح بدخول الأجانب والفلسطينيين معبر رفح في جنوب قطاع غزة قرابة الساعة 7,45 ت غ بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، بعدما أعلنت السلطات المصرية فتحه استثنائياً للسماح بنقل نحو تسعين جريحاً فلسطينياً وخروج نحو 450 من الأجانب والمزدوجي الجنسية.

ويعد معبر رفح الحدودي هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.