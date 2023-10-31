تدريبات جوية موسعة بين واشنطن وسيؤول

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية موسعة، أمس، تشارك فيها 130 طائرة من البلدين لمحاكاة عمليات حربية على مدار الساعة.

وقالت القوات الجوية الكورية الجنوبية إن التدريبات السنوية ستستمر حتى الجمعة المقبل، وستتضمن إصدارات مختلفة من المقاتلة الشبح «إف-35» من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وغير ذلك من الطائرات.

وتهدف التدريبات إلى الارتقاء بقدرات تنفيذ العمليات المشتركة بين الجيشين من خلال أداء مهام جوية كبرى، مثل التدريبات بالذخيرة الحية والعمليات الجوية الدفاعية، وغيرها من التدريبات على حالات الطوارئ.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان: «سنحافظ على أفضل استعداد قتالي للرد الفوري على أي استفزاز من العدو، ومعاقبته بقوة من خلال تدريب مكثف يحاكي وضعاً فعلياً».

وجاءت التدريبات في وقت تكثف فيه كوريا الشمالية تعاونها العسكري مع روسيا وهو ما تدينه الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون.

وأجرى المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية، سونغ كيم، ونظيره الصيني ليو شياو مينغ، مباحثات، أمس، تتعلق بمخاوف واشنطن من أن بيونغ يانغ تزود روسيا بأسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن المبعوث الخاص سونغ كيم أكد أن عمليات نقل الأسلحة التي تقوم بها بيونغ يانغ لمساعدة روسيا تهدد بتقويض حظر الانتشار في العالم، وتنتهك قرارات كثيرة لمجلس الأمن الدولي.