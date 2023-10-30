موسكو تنتقد واشنطن بسبب موقفها في مجلس الأمن

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة، لعدم دعمها مشروعات القرارات التي تتقدم بها روسيا في مجلس الأمن الدولي، التي تدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وقال لافروف، خلال مقابلة صحافية مع وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية الرسمية، ونشرت وزارة الخارجية الروسية مضمونها: «من الواضح أن مثل هذا النهج كارثي».

وأضاف الوزير الروسي أن الصراع يجب أن يحل سلمياً، حتى لو كانت التوترات الحالية لا تسمح بإجراء محادثات حول حل الدولتين، وحذر لافروف من تهجير وتشريد مليوني فلسطيني وسط الغارات الإسرائيلية على غزة.

وتابع: «إذا تم محو غزة، فسيؤدي ذلك إلى كارثة لعقود، إن لم يكن لقرون».

وحذر لافروف من شن هجوم بري إسرائيلي متوقع على نطاق واسع، وأكد مجدداً ضرورة وقف إطلاق النار، لإيصال المساعدات الإنسانية.