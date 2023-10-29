روسيا تسمي قائداً جديداً للقوات الجوية خلفاً لجنرال ارتبط اسمه بتمرد فاغنر

عيّنت روسيا بديلاً للقائد السابق للقوات الجوية الفضائية، الذي أقيل في أعقاب تمرد وجيز ضد المؤسسة العسكرية، وفقاً للمعلومات الواردة بموقع وزارة الدفاع.

أظهر الموقع، أن الكولونيل جنرال فيكتور أفزالوف، الذي قيل إنه كان قائداً للقوات الجوية منذ منتصف أغسطس، تولى المنصب بالكامل، ليحل محل الجنرال سيرغي سوروفيكين.

وكانت وكالات الأنباء الرسمية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن نية الوزارة تعيينه.

ويعتقد أن سوروفيكين كانت له علاقات وثيقة بقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي قاد تمرداً في يونيو، سعياً لإقالة وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس أركان الجيش فاليري غيراسيموف. واتهم بريغوجين الاثنين بتقويض قوات فاغنر، التي ضمت المقاتلين الرئيسيين في شرق أوكرانيا.

وبعد إحباط الانتفاضة، لم يظهر سوروفيكين علناً لأشهر عدة.

جاءت تقارير الإقالة قبل يوم من مصرع بريغوجين والعديد من كبار المساعدين في حادث تحطم طائرة خاصة، ينظر إليه على نطاق واسع بعين الريبة.

وترأس سوروفيكين القوات الروسية في أوكرانيا منذ أكتوبر حتى يناير، عندما حل غيراسيموف محله في هذا الدور.