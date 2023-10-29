الأمم المتحدة تفقد الاتصال مع موظفيها ومنظمات الإغاثة في غزة

ذكرت الأمم المتحدة، أمس، أنها فقدت الاتصال مع موظفيها وأعضاء منظمات الإغاثة في غزة، بعد وقف الاتصالات وخدمة الإنترنت منذ مساء الجمعة، مع توسيع إسرائيل توغلاتها في غزة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت «واي.نت» الإخباري.

وأكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فقدان الاتصال مع منشآت الصحة في غزة أيضاً. وأضاف «هذا الحصار يجعلني أشعر بقلق بالغ على سلامتهم، والمخاطر الصحية المباشرة للمرضى الضعفاء».