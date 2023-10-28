الآلاف يحتشدون في وسط لندن لدعم غزة

تظاهر آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن، اليوم السبت، لمطالبة الحكومة البريطانية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة.

وأظهرت لقطات جوية حشوداً كبيرة تشارك في المسيرة التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين، ومن المقرر أن ينتهي بها المطاف خارج مجلسي البرلمان بعد المرور على مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك في داوننغ ستريت.

ومثل موقف واشنطن، لم يصل الأمر بحكومة سوناك إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار وبدلاً من ذلك دعت إلى هدنات إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى السكان في غزة.

وقبل احتجاج اليوم السبت، حذرت الشرطة البريطانية من ارتكاب جرائم الكراهية، وقالت إنها ستنشر ألفين من رجال الأمن في أنحاء المدينة، وفرضت السلطات قيودا خاصة لمنع الاحتجاجات في محيط السفارة الإسرائيلية.