صحة غزة: ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى أكثر من 7700 منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري وحتى اليوم، إلى 7703 قتلى، بينهم 3195 طفلا.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة باستهدافه العائلات الفلسطينية، بالقصف العنيف أمس".

ارتفاع حصيلة الضحايا، يأتي في وقت كشف فيه الهلال الأحمر الفلسطيني عن تفاصيل الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة بعدما شنت الطائرات الإسرائيلية هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق القطاع، متسببة بذلك في انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.