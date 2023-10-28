الضربات الإسرائيلية تغير معالم غزة وتدمر مئات المباني

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، بأن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية دمرت كلياً مئات المباني في غزة.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني، محمود بصل، لوكالة فرانس برس: "مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وآلاف الوحدات تضررت"، مضيفاً أن عمليات القصف الكثيفة أدت إلى تغير معالم غزة ومحافظة الشمال.

وقال شهود عيان إن غالبية القصف تركز على مناطق محيطة بمستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي الواقعين في منطقة جباليا بشمال غزة، وأحدثَ القصف حفراً في الشوارع وسوى العديد من المباني بالأرض في المنطقة.

وبحسب السلطات الصحية في غزة، فقد أدى القصف الإسرائيلي منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من أكتوبر الجاري إلى مقتل أكثر من 7326 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3038 طفلاً.