عشرات المصابين بحادث تصادم على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في مصر صباح اليوم السبت، حادثاً مروعاً، حيث وقع تصادم بين عشرات السيارات ما أدى لاحتراق بعضها وتهشم الآخر وسقوط 45 مصاباً.

وتلقت السطات المصرية بلاغاً بوقوع الحادث وتوقف حركة السير على الطريق السريع وعلى الفور انتقلت القوات إلى الموقع واكتشفت احتراق وتهشم العديد من السيارات وسقوط مصابين.

وتبين أن سبب الحادث يرجع لتصادم حافلة لنقل الركاب، بسيارة ونتيجة السرعة الزائدة اصطدم بهما عشرات السيارات من الخلف، وذلك في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنقل المصابين في الحادث، موضحة أن الحصيلة الأولية أسفرت عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابا، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصر مبدئي، مضيفة أن الطواقم الطبية تقوم حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.