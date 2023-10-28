الصحة العالمية: لسنا قادرين على التواصل مع موظفينا في غزة

كتب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور على منصة إكس، أن المنظمة لا تزال غير قادرة على التواصل مع موظفيها ولا مع المرافق الصحية في غزة.

وقال تيدروس أدهانوم "انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى".

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أنه "لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف أو العثور على ملجأ آمن".



وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قالت في وقت سابق إنها لم تتمكن من الوصول إلى بعض الزملاء الفلسطينيين.